Streukoochesitzung der Rheindorfer Burgknappen : Jecker Dessousverkauf mit Kaffee und Streuselkuchen

Rheindorf Erstmals vor sechs Jahren installiert ist die Streukoochesitzung inzwischen längst zum Erfolgsrezept der Rheindorfer Burgknappen geworden und aus dem regelmäßigen Veranstaltungsprogramm nicht mehr wegzudenken.

Gefeiert wurde auch bei der Streukoochesitzung: An der Kaffeetafel saßen wie schon in den Vorjahren Anne Schulz neben Annemie Hentges, Ehefrau des 2012 verstorbenen FLK-Präsidenten Willi Hentges. Doch wo war Ulla Olbertz, die dritte im Bunde? Angeblich musste sie wegen einer Handoperation im Krankenhaus bleiben. Entsprechend groß war die Überraschung, als sie dann doch als „Dessous-Beraterin Irmchen“ in die Bütt trat. Um bei der Streukoochesitzung dabei sein zu können, war sie eigens am Morgen frühzeitig entlassen worden. Mit viel Humor und typisch kölscher Rede versuchte sie schließlich, mehr oder minder reizvolle Unterwäsche an die Frau zu bringen. Darunter waren sowohl einige ansprechende Dessous wie ein rosafarbenes Spitzenhöschen oder ein blaues Modell „für einsame Nächte“, wie Olbertz meinte. Aber sehr zum Vergnügen der Besucherinnen hatte sie auch einen übergroßen „bequemen Zweck – und Putzschlüpfer“ mitgebracht.