Bezirksvertretung Streit um Sonderparkrechte in Lützenkirchen

Anwohner der Hausnummern zwölf bis 26, die keinen eigenen Stellplatz haben, erhielten eine Sonderparkregelung in einer dortigen Sonderparkzone. Eine Bürgerin stellte diese Regelung nun in einem Antrag in der Bezirksvertretung III in Frage und berichtete von „Klüngel“ in der Stadtverwaltung.