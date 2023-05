Leverkusen Streit um neue Feuerwache geht in den Bezirken weiter

Die geplante Feuerwache Nord, für die nach langem politischen Ringen eine Machbarkeitsstudie für das Gebiet Auf den Heunen läuft, beschäftigt weiterhin die Politik. Opladen Plus brachte nun den Abbruch der Studien in einem Antrag ein, über den der Rat in seiner Sitzung am 5. Juni final entscheidet. Zunächst aber ging es in der Bezirksvertretung II hoch her.