18 Mannschaften in Leverkusen betroffen Duschwasser in der Bielerthalle bleibt kalt

Die Sportler das Vereins TuS 82 Opladen und ihre Gäste müssen weiter ohne warmes Duschwasser auskommen. „Die Bielerthalle in Opladen mit dem Hauptnutzer der Handballabteilung des TuS 82 Opladen, 18 Mannschaften in Trainings- und Meisterschaftsbetrieb, davon 14 Jugendmannschaften – die erste Mannschaft spielt sogar in der 3. Handballbundesliga –, Gästemannschaften, die bis etwa 200 Kilometer anreisen, hat bis heute (13. Februar) kein warmes Wasser, wenn die Hallennutzung stattfindet.“ Das scheibt Vereinsmitglied Karl-Josef Sontheim in einem Brief an Oberbürgermeister Uwe Richrath.