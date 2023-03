Streiks in Leverkusen „Sollten protestieren wie in Japan“

Maria und Karl Heinz Rambow sind aktuell auf den Bus angewiesen, weil das Auto kaputt ist. Trotzdem finden sie den Streik in Ordnung. „Die Busfahrer sollten mehr verdienen“, sagt Maria Rambow. Eine Rentnerin in Opladen wird deutlicher: „Ich finde das richtig, alle sollen auf jeden Fall kämpfen und sich nicht abspeisen lassen. Die Lebenskosten sind viel zu teuer, jede Arbeit soll geschätzt werden.“ Auch Anja Leuchten findet den Streik gut. Sie sei selbst gewerkschaftlich organisiert, nutze öfter den ÖPNV. Trotzdem gebe es an Streiktagen genügend Alternativen. Mahé Arenz ist Studentin und fährt von Leverkusen nach Düsseldorf. Auch bei der Rheinbahn dort wird streikt, weshalb sie mit dem Auto fahren muss. „Es ist sehr unpraktisch für Menschen, die auf den Bus angewiesen sind. Aber es ist auch ein gutes Druckmittel“, merkt die 20-Jährige an.