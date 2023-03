Öffentlich Beschäftigte in Leverkusen Für mehr Lohn auf den roten Teppich

„Ein faires Angebot muss her. Was ist daran so schwer?“, hieß es auf einem Schild einer streikenden Sparkassen-Mitarbeiterin am Leverkusener Forum. Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (Verdi) hatte nach der zweiten – in ihren Augen erfolglosen – Runde der Tarifverhandlungen für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst bei Bund und Kommunen zum ganztägigen Warnstreik aufgerufen. Gekommen waren am Montagmittag Streikende der Stadtverwaltung, der Entsorger Avea und Reloga, des Energieversorgers EVL und der Sparkasse Leverkusen, um ihren Forderungen mit der Arbeitsniederlegung Nachdruck verliehen.