Entscheidung am Donnerstag : Strandbar-Konzession sorgt für Ärger

Leverkusen Ein aufgetauchter Brief birgt Zündstoff. Pächter Michael Endres ist enttäuscht. Die Entscheidung über die Vergabe einer neuen Konzession für das 2500 Quadratmeter große Gelände in der Nähe des Neulandparks liegt bei der Stadt Leverkusen.

Nun bietet ein aufgetauchter Brief weiteren Zündstoff. Denn obwohl das Verfahren unter insgesamt zehn Mitbewerbern noch nicht offiziell abgeschlossen ist, hat sich der mutmaßliche Strandbar-Nachfolger offenbar schon mit einer Brauerei in Verbindung gesetzt – Etwa, um den ursprünglich geplanten Neustart der Strandbar am 1. Mai zu gewährleisten? Es mutet seltsam an, dass das Schreiben des möglichen Konkurrenten an die „Sandbar“ an der Wiesdorfer Rheinallee adressiert war, also an das Domizil der bisherigen „Strandbar“. Überdies ist auf dem Briefkopf ein offenbar neues Logo zu sehen, dass in der Bewerbung noch nicht auftauchte.