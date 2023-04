Alte Menschen in Leverkusen geschädigt Strafnachlass für Trickbetrüger

So richtig überzeugen konnte der Angeklagte, ein 36-jähriger Mann ursprünglich aus Bergheim, die Richter nicht. Sein Fall wurde schon einmal vor dem Kölner Landgericht behandelt. Die Strafe seinerzeit: sieben Jahre und sechs Monate. Der Mann ging in Revision, der Bundesgerichtshof hat das erste Urteil für die elf im Sommer 2021 begangenen Taten im Strafausspruch aufgehoben. Es musste also in dem Kölner Gerichtssaal erneut über die Strafhöhe verhandelt werden.