Stadt Leverkusen will Zebrastreifen auf Schulweg in Quettingen entfernen SPD fordert Stopp-Schild für Jekel-Straße

Ergebnis des Besichtigungstermins: Die SPD-Bezirksfraktion schlägt ein Stopp-Schild an der Rolandstraße/Einmündung zur Pfarrer-Jekel-Straße vor, „durch das die Vorfahrtsberechtigung aufgehoben wird. Denn bisher haben die Autos, die von der Rolandstraße aus in die Pfarrer-Jekel-Straße fahren, freie Fahrt“, ergänzt SPD-Mann-Liebetrau. Der Vorschlag ist an die Stadt gegangen. „Wir haben den Fachbereich Ordnung und Straßenverkehr gebeten, unseren Vorschlag zu prüfen. Mit der Änderung der Vorfahrtsregelung können Autos dann nicht mehr schnell aus der Rolandstraße herausfahren und querende Passanten gefährden.“ Besonders morgens und mittags überquerten vor allem Kinder diese Stelle, die zur Grundschule gingen oder von ihr kämen „Für sie wäre die Änderung ein großer Vorteil“, merkt Liebetrau an.