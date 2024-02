Energieversorgung Leverkusen vor Ort - Ursache für Störung unbekannt Stromausfall in Schlebusch

Die Sparkassen-Filiale in Schlebusch hat am Donnerstagmittag die Kunden wegschicken und die Filiale vorerst schließen müssen. Ebenso andere Geschäfte in Schlebusch. Der Grund: Stromausfall. „Wir haben aktuell in Schlebusch eine Mittelspannungsstörung. Das seit rund einer halben Stunde“, meldete Stefan Kreidewolf, Sprecher der Energieversorgung Leverkusen (EVL), kurz nach 13 Uhr auf Anfrage unserer Redaktion. Mitarbeiter seien vor Ort und versorgten nach und nach durch Netzumschaltung die betroffenen Gebiete in Schlebusch wieder mit Strom. Die Ursache für die Störung sie bisher noch unbekannt.