Störfallexperte über Explosion in Leverkusen : „Heftigster Vorfall, dem ich begegnet bin“

Die Kläranlage im Entsorgungszentrum ist im Vordergrund dieses Archivfotos zu sehen: Durch sie flossen auch die Leckage-Flüssigkeiten, die in den Rhein gelangten. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Christian Jochum untersucht als Störfallexperte die Explosion im Currenta-Entsorgungszentrum. Jetzt moderierte er das erste Treffen des Begleitkreises, in dem auch Anwohner vertreten sind. Welche, die „auch für Currenta schmerzhafte Fragen stellen“, sagt Jochum. „Gut so.“

Christian Jochum bringt drei Dinge mit: Ruhe, Erfahrung und Sachlichkeit. Donnerstagabend moderierte er die erste Zusammenkunft des Begleitkreises zum Explosions-Unglück im Chempark-Entsorgungszentrum in Bürrig. „Leider online“, erzählt er am Tag danach vom „vorsichtigen Herantasten der Gruppenmitglieder.“ Rund 40 Leute waren eingeladen, ungefähr so viele nahmen auch teil. Inhaltlich konnte der ausgewiesene Störfallexperte den Teilnehmern noch nichts bieten. Er und sein Team haben erst vor einem Monat ihre Arbeit aufgenommen, stecken mittendrin in ersten Analysen, in Gesprächen mit den anderen Sachverständigen, in der Prüfung dessen, was bisher gemacht worden ist.

Auch der Begleitkreis spielt für Jochum eine wichtige Rolle. „Das ist keine Currenta-Aktion, sondern eine Idee von meinem Team und mir.“ In dem Kreis kämen naturgemäß Funktionsträger zusammen. Aber neben Verwaltungsmitgliedern aus Leverkusen und Köln-Mülheim, den Landräten aus den Kreisen Mettmann und Rhein-Berg, Fraktionschefs, Vertretern von Currenta-Betriebsrat, NRW-Umweltministerium, Bezirksregierung Köln, Umweltverbänden und Vereinen sind auch Anwohner dabei. Keine Ja-Sager, sondern „Bürger, die auch in für Currenta schmerzhafter Weise nachhaken, die Bedenken haben und sie äußern. Genau diesen Input brauchen wir.“ Ein Anwohner habe sich bereits in „temperamentvoller Wiese“ geäußert. „Gut so“, sagt Jochum, „das wollen wir.“

Info EVL will Rheinufer-Filtrat nun beproben Christian Jochum.⇥Foto: privat Foto: privat Über einen Zeitraum von fünf Monaten sind unbemerkt rund 1,3 Mio. Liter zurückgehaltene Flüssigkeiten aus den Löscharbeiten nach der Explosion entwichen, gab Currenta zu Weihnachten bekannt. Sie gelangten ohne zusätzliche Aktivkohlefilterung über die Kläranlage in den Rhein. Christian Jochum wird sich auch diesem Thema widmen. Das tut auch die Energieversorgung Leverkusen (EVL): „Die Stoffe aus dem Abwasser der Currenta waren keine, die wir aufgrund der Trinkwasserverordnung hätten beproben müssen.“ Eine Belastung des Trinkwassers aus Rheinufer-Filtrat sei sehr unwahrscheinlich, etwa weil der Rhein die Einleitung verdünne. Zudem sei sie in der Rheinmitte erfolgt, die Zonen, in denen das Rheinufer-Filtrat gewonnen werde, „bekommen eher Wasser, das aus der Wupper in den Rhein fließt“, sagt ein Sprecher. Der Anteil des Trinkwassers, aus dem Wasserwerk Rheindorf betrage nur neun Prozent und werde nochmal im Wasserwerk aufbereitet. „Das Grundwasser, das wir im Wasserwerk selbst fördern, kommt aus Richtung Reusrath/Rheindorf, hat die Fließrichtung Rhein und ist somit durch eine natürliche Barriere geschützt: Aufgrund der Fließrichtung kann vom Rhein aus kein Wasser Richtung unserer Trinkwasserbrunnen fließen.“ Aber: Wegen der aktuellen Diskussion habe sich die EVL entschlossen, Anfang der Woche auf die entsprechenden Stoffe zu beproben.

Im Hinblick auf die sieben Menschenleben, die die Explosion Ende Juli forderte, „ist dies der heftigste Vorfall, dem ich begegnet bin“, merkt er an. Und Jochum ist einigem begegnet. Die Blaupause für das Vorgehen in Leverkusen stammt aus einem Vorfall aus Shells Rheinland-Raffinerie, als ein Leck in einer unterirdischen Rohrleitung Millionen Liter Kerosin ins Erdreich entweichen ließ. Die Bezirksregierung Köln holte sich in dem Fall Jochum mit Team ins Boot.

Der heute 78-Jährige hat sich 1997 nach Jahren bei der Hoechst AG selbstständig gemacht, hatte sich schon bei Hoechst intensiv mit der Störfallverordnung (Seveso) beschäftigt, begleitete die Hoechst-Störfallserie Anfang der 90er Jahre, bei der ein Mensch starb und gelber Regen niederging. Er saß von Anfang an in der Störfallkommission (heute Kommission für Anlagensicherheit) zur Beratung der Bundesregierung.

Anders als etwa bei Shell sind laut Jochum wegen der Schwere des Currenta-Vorfalls viel mehr Sachverständige involviert, „zum Teil sind sie weit fortgeschritten mit ihren Gutachten. Das schauen wir uns kritisch an“, beschreibt der Chemiker die Aufgaben seines Teams. „Wir sind nicht an Aufträge gebunden, haben keine Vorgabe, uns nur diesem oder jenem zu widmen. Das heißt, wir können ohne Leitplanken drangehen.“ Mit eben jener Ruhe, Erfahrung und Sachlichkeit. „Wir achten darauf, ob es noch Lücken gibt. Wir wollen auch mehr in die Tiefe gehen, wollen mit Mitarbeitern detailliert sprechen.“ Immer mit Blick in die Zukunft. „Uns beschäftigt die Frage: Wie kann so ein Störfall künftig verhindert werden?“ Er und sein Team müssten sich unter den gegebenen Umständen – die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Currenta-Mitarbeiter – vorantasten. „Wir müssen am Ende etwas vorweisen, womit wir auch im Begleitkreis bestehen. Auch wenn jetzt schon klar ist, wir werden nicht jeden Wunsch erfüllen können.“