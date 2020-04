Bürgerprotest : Selfies gegen den Rastplatz-Bau an der A 1

Max Beenen fährt jeden Tag mit dem Rad den Fester Weg entlang. Dass er bei der Selfie-Aktion mitmacht, ist für ihn selbstverständlich. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Bürger sollen sich am Fester Weg fotografieren. Bundesminister Scheuer bekommt Protestpost.

Protestieren gegen die Entscheidung von Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer – zur Erinnerung: Der Minister sprach sich für den Vorschlag der Firma Deges aus: je ein Parkplatz mit Toilette für 50 Lkw plus etliche Pkw-Stellplätze in Lützenkirchen/Steinbüchel Richtung Wuppertal und in Burscheid (Dürscheid-Hahnensiefen) Richtung Köln – das geht derzeit nicht auf der Straße. Aber im Internet.

Am Wochenende ist dazu eine Idee geboren, die nun zur Aktion reifen soll. „Ein Lützenkirchener hat mich angesprochen, ob nicht Leverkusener am Fester Weg von sich ein Selfie machen könnten als Zeichen gegen den Rastplatz-Bau und die Bilder dann auf der Facebook-Seite der Initiative eingestellt werden“, berichtet Peter Westmeier, Sprecher der Initiative „Lev kontra Raststätte“. Weil aber Andreas Scheuer im Zweifelsfall den Facebook-Auftritt der Leverkusener nicht täglich besucht, will die Initiative die Fotos der Bürger, die mitmachen, sammeln und an den Bundesverkehrsminister schicken.

Überhaupt könnte der Briefkasten von Scheuer in den nächsten Wochen überquellen mit Post aus Leverkusen. Vor knapp einem Jahr haben Leverkusener rund 1000 Briefe jeweils an NRW-Verkehrsminister Hendrik Wüst und an Deges-Bereichsleiter Udo Pasderski geschickt. Die Initiative hatte dazu eigens einen Musterbrief bereitgestellt. Und Westmeier will in nächster Zeit wieder einen ähnlichen Aufruf starten, Empfänger der vielen Post per Brief oder Mail soll eben Scheuer sein.

Der Sprecher (hat selbst schon ein Selfie am Fester Weg gemacht) hat Reaktionen nach dem Bekanntwerden der Ministeriumsentscheidung bekommen. Viel Zuspruch, „dass wir nicht aufgeben sollen, aber auch Sätze, dass es keinen Zweck mehr hat“, fasst der Lützenkirchener zusammen. Von Letzterem lässt er sich nicht schrecken. „Man darf nicht vergessen: Vor sieben, acht Jahren haben wir das Worst-Case-Szenario abwenden können, eine große Tank- und Rastanlage auf Leverkusener Gebiet.“

Wer nun sage, ja dann sei ein keiner Rastplatz nicht so schlimm, dem erteilt Westmeier eine deutliche Absage: „Damals war der Autobahnausbau noch kein Thema. Nun ist er es.“ Wenn die Stadt mit mehr Autobahn zugepflastert werde und die Parkplatzanlage kommen soll, dann sei dies sehr wohl schlimm. Das finden auch andere Leverkusener, teils machen sie ihrem Ärger mit Scheuer-Videobotschaften in den sozialen Netzwerken Luft.

Die Bürgerliste hat unterdessen beantragt, die Stadt möge alle rechtlichen Mittel zur Verhinderungen eines Rastplatzes und des ebenerdigen Ausbaus der A3 ausschöpfen.

Ausschöpfen will auch die Initiative „Lev kontra Raststätte“ die ihr verbleibenden Mittel. „Bis wir im Planfeststellungsverfahren rechtlich etwas tun können, wollen wir uns immer wieder bei den Verantwortlichen in Erinnerung bringen“, betont Peter Westmeier. Salamitaktik nennt man das – Scheibchen für Scheibchen.