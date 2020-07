35.000 Euro für Klinikum Leverkusen : Steuersünder zahlen für totkranke Kinder

Leverkusen Wuppertaler Richterin spricht Klinikum 35.000 Euro Strafgeld in Prozess wegen Steuerhinterziehung zu. Ende 2020 soll die alte Kinderklinik abgerissen werden. Ab nächstem Frühjahr beginnt der Bau der dritten Kinderpalliativstation Deutschlands.

Warmer Geldregen für das Klinikum: Eine Richterin am Amtsgericht Wuppertal hat angeordnet, dass zwei Angeschuldigte einen hohen Betrag an das Klinikum Leverkusen zahlen müssen, um den Bau der Kinderpalliativstation zu unterstützen.

Steuerhinterziehung, das war der Vorwurf gegen zwei Männer in einem Verfahren am Amtsgericht Wuppertal. Das Verfahren wird vorläufig eingestellt unter der Bedingung, dass die Beschuldigten insgesamt 35.000 Euro an das Klinikum Leverkusen zahlen. Die jeweils 17.500 Euro sollen für den Bau der Kinderpalliativstation im Gesundheitspark verwendet werden, so der Beschluss der Richterin.