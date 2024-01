Hunderte Kinder sind dieser Tage in Leverkusen singend und sammelnd unterwegs Sternsinger bringen Segen fürs Rathaus

Bürgermeister Bernhard Marewski begrüßte die Gruppe, dankte für ihren Einsatz und den Hunderter anderer Kinder und Ehrenamtler, die dieser Tage als Sternsinger durch Leverkusen ziehen, und gab auch etwas von der Stadt zurück – eine Spende. Sie geht in diesem Jahr an die Aktion unter dem Motto „Gemeinsam für unsere Erde – in Amazonien und weltweit“.