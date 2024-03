Imbiss in Leverkusen Sternekoch Anthony Sarpong hilft bei neuer Dönerbude

Ob er wirklich schöner macht, darüber lässt sich streiten, doch schmecken tut er auf jeden Fall: der Döner. Und weil das so ist, eröffnet der gebürtige Leverkusener Ali Gül in den kommenden Monaten laut seines Plans bis zu 35 Restaurants in ganz Deutschland. Eines davon steht an der Bahnhofsstraße in Opladen, heißt „Döner Game“ und ist an der erfolgreichen und in Teilen umstrittenen Netflix-Serie „Squid Game“ angelehnt. Zur Eröffnung gab’s das heiße Fleisch-Sandwich vom Spieß nicht nur spott-billig, sondern auch mit lauter Rap-Musik im Hintergrund und prominenter Unterstützung.