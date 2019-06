Steinbüchel : Laube brannte in Kleingartenanlage

Steinbüchel Der Brand des Gartenhauses war schnell unter Kontrolle. Die Nachlöscharbeiten gestalteten sich aber komplizierter, als vermutet.

Es qualmte am Freitagnachmittag gehörig aus einer Laube in der Kleingartenanlage an der Charlottenburger Straße. Das Gartenhaus stand in Vollbrand. Während der Löscharbeiten wurde eine Gasflasche aus der Laube geborgen und gekühlt. Eine Person hatte Rauchgase eingeatmet und kam ins Krankenhaus. Der Brand war schnell unter Kontrolle, die Nachlöscharbeiten waren kompliziert, Teile des Daches mussten eingerissen werden, heißt es. Foto: umi