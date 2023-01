Brandmeldungen in Leverkusen Feuerwehr rückt zu Zimmerbrand in Steinbüchel aus

Steinbüchel/Opladen · Gleich zu zwei Einsätzen in Leverkusen musste die Feuerwehr am Mittwochabend ausrücken. Gegen 20.45 Uhr war es zu einem Zimmerbrand in einem Mehrfamilienhaus in Steinbüchel gekommen. Ein Heimrauchmelder an der Rudolf-Breitscheid-Straße habe Alarm ausgelöst.

26.01.2023, 11:00 Uhr

In Steinbüchel hatte es in einem Mehrfamilienhaus gebrannt. Foto: dpa/Carsten Rehder

„Nach sorgfältiger Erkundung konnte ein bereits gelöschtes Feuer im dritten Obergeschoss des Gebäudes ausgemacht werden“, heißt es im Einsatzbericht. „Durch die Feuerwehr wurden Lüftungsmaßnahmen von einem Trupp unter Atemschutz getroffen. Personen wurden glücklicherweise keine verletzt.“ Wenige Minuten zuvor hatte ein automatischer Brandmelder an der Sandstraße in Opladen ausgelöst. Offensichtlich aber ein Fehlalarm, wie sich vor Ort herausstellte. Die Feuerwehr war insgesamt mit 65 Einsatzkräften und 16 Fahrzeugen im Einsatz. „Aktuell kommt es häufig zu zeitgleichen Feuerwehreinsätzen im Stadtgebiet Leverkusen“, teilen die Wehrleute mit. „Dabei ist hervorzuheben, dass Paralleleinsätze immer mit Unterstützung der Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr abgearbeitet werden.“

(sug)