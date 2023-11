In Leverkusen-Steinbüchel Bürgerverein stellt Weihnachtsbaum auf

Er wird auch in diesem Advent kaum zu übersehen sein: Traditionell stimmt der Bürgerverein die Anwohner und die vorbeirauschenden Autofahrer auf der Bundesstraße 51 auf die Weihnachtszeit ein. Mittlerweile ist es eine feste Tradition, dass der Verein zum ersten Advent einen großen Weihnachtsbaum mitten in Fettehenne aufstellt. Die Tanne an der Ecke Berliner Straße und Höfer Weg wird festlich mit Lichterkränzen geschmückt und ab 3. Dezember, 18 Uhr, bis über den Jahreswechsel erstrahlen. Zum öffentliches „Anglühen“ ist die Bevölkerung herzlich eingeladen. Der Bürgerverein hat eigens eine energiesparende Weihnachtsbeleuchtung angeschafft.