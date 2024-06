Jugendleiter aus Leverkusen initiierte „beste Kinderreise in Deutschland“ Stefan Lapke – der „Hans Dampf“ aus Schlebusch hört auf

Dieser Mann prägte über Jahrzehnte die Jugendarbeit der evangelischen Kirchengemeinde Schlebusch wie kein anderer: Stefan Lapke. Am Freitag, 28. Juni, verabschiedet sich der Diakon und Sozialpädagoge aus der evangelischen Jugend. Offiziell aus dem Amt scheidet der 63-Jährige, der frühzeitig in Ruhestand geht, allerdings erst am 1. September.