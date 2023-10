Kindergärten in Leverkusen Startschwierigkeiten bei zwei städtischen Kitas

Das Problem ist nicht neu und es betrifft auch nicht nur die städtischen Einrichtungen. Landesweit fehlt es an Fachpersonal in den Kindertagesstätten, in Leverkusen sind aktuell rund 50 Stellen nicht besetzt. Weil ohnehin alles auf Kante genäht ist, sind Ausfälle durch Krankheit oder Schwangerschaft und Elternzeit nicht zu kompensieren. Es herrsche eine Art Kannibalismus unter den Kommunen, beschreibt Dezernent Marc Adomat das Problem, das sich nicht so schnell lösen lässt und das auch andere Träger betrifft.