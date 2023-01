Neuer Service in Stadtteilen Leverkusen startet mobiles Bürgerbüro

In Kooperation mit der Sparkasse Leverkusen werden die Sparkassenfilialen in Opladen, Schlebusch und Rheindorf in regelmäßigen Abständen zu Zweigstellen des Bürgerbüros. Möglich macht das der sogenannte „Bürgerkoffer“ der Bundesdruckerei, der alle nötigen Funktionen für wichtige Meldeangelegenheiten bereithält. Das teilt die Stadtverwaltung mit.