Leverkusen Alaaf! Die Session ist eröffnet : Wenn Weihnachten auf den Elften im Elften fällt

Fein verpackt: die prinzengrünen Socken. Foto: Uwe Miserius/Uwe Miseirus

Narrenkusen In Köln wird der Sessionsstart auf der Straße gefeiert, in Leverkusen mit prinzengrünen Socken. Im Saal Norhausen überreichte Uwe Richrath die wärmende Gabe an Prinz Marijo I. Und wer weiß, vielleicht trägt der sie prompt kommende Woche zu seiner Proklamation.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Ja, is denn heut scho Weihnachten? Nein, Sessionseröffnung. Doch bei der Sause im Rheindorfer Saal Norhausen staunten die Vertreter der Karnevalsgesellschaften am Freitag ab 11.11 Uhr nicht schlecht, als es auf der Bühne Geschenke regnete.

Stadtchef und FLK-Senatspräsident Uwe Richrath hat noch gut Lachen – sein Rededuell mit Prinz Marijo I. beim Rathaussturm steht erst Weiberfastnacht an, wenn – und da verraten wir an dieser Stelle nicht zu viel – Richrath das Lachen vergeht, weil er den Rathausschlüssel dann doch wieder rausrücken muss. Damit die designierte Tollität – nächsten Samstag, 19. November, ist endlich Prinzenproklamation – bis zum Start des Straßenkarnevals keine kalten Füße bekommt, spendierte Richrath wärmende Socken in Prinzengrün.

Für Thomas Lingenauber, Präsident des Festausschusses Leverkusener Karneval (FLK), hatte Richrath eine neue Amtskette dabei. Lingenauber, der den Sessionsstart in Leverkusen ganz offiziell um 11.11 Uhr verkündete, revanchierte sich mit dem Sessionsorden, der Leverkusens Stadtteile als Puzzlestücke zeigt, die zu einem Orden werden, der selbst wie ein Puzzleteil aussieht. Und der frühere Ritter des Humors und Metzger Bert Emundts überreichte Marijo I. eine Riesenfleischwurst. Kurz: Sessionsauftakt nach Maß.

PS: Ja, auch der Prinz hatte ein Geschenk dabei, für das seine Vorgänger ab sofort wahrscheinlich ein, zwei Übungseinheiten einlegen werden: Er lud alle Ex-Prinzen für seinen Proklamationsabend auf ein Tänzchen ein. Na, das kann ja heiter werden. Soll es auch.

(LH/UM)