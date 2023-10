Leverkusener Projekt im Wartestand Start für Quartierstreff verzögert sich

Den Grund für die Verzögerung beschreibt Trick so: „Eine große Herausforderung ist es, den Schulbetrieb und die Quartierstätigkeit in Einklang zu bringen.“ Die Schülerzahlen hätten sich, entgegen der Annahme zum Planungszeitpunkt, in die entgegengesetzte Richtung entwickelt, so dass die Schule mehr als ausgelastet sei . „Der Grund für die nicht unwesentlich wachsenden Schülerzahlen an den Hauptschulen liegt unter anderem in der Beschulung von Neuzugewanderten.“