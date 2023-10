Leverkusener bei neuem Projekt von Choreografin Suheyla Ferwer Starkes Tanztheater gegen Ausbeutung

Als Tanzlehrerin im Fach Bühnenkunst des Freiherr-vom-Stein-Gymnasiums ist Suheyla Ferwer vielen in Leverkusen ein Begriff. Einige, die durch ihre Schule gegangen sind, haben anschließend eine professionelle Laufbahn eingeschlagen. Unter anderem Philippe Kratz, der als Tänzer und Choreograf in der „stART-Academy“ von Bayer Kultur gefördert wird. In diesem Jahr hat Suheyla Ferwer wieder ein neues Tanztheater-Projekt gestartet, das am 25. Oktober in Köln Premiere feiert. Wie immer sind auch bei dem Programm „Dance Your Way“ unterschiedliche Alters- und Leistungsgruppen beteiligt, und die Zusammenarbeit mit Leverkusen ist eng. Schülerinnen und Schüler der GGS Morsbroicher Straße wirken mit, außerdem haben alle wichtigen Trainings in Leverkusen stattgefunden und die Bürgerstiftung hat finanzielle Unterstützung geleistet. Zu Laien und semi-professionellen Tänzerinnen gesellen sich Profis wie Philippe Kratz, der an der Bayerischen Staatsoper engagiert, ist und Julius Olbertz aus dem Ensemble der Folkwang-Uni.