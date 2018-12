Neue Streckenbeeinflussungsanlage: Standstreifen als vierte Fahrbahn auf der A 3

Leverkusen Zwischen Hilden und Mettmann soll ab sofort eine Streckenbeeinflussungsanlage den Verkehr entlasten. Zweitweise soll auch der Standstreifen befahren werden.

Eine neu eingerichtete, temporäre Seitenstreifenfreigabe wird ab sofort den Verkehr auf der A3 zwischen dem Autobahnkreuz Hilden und der Anschlussstelle Mettmann deutlich entlasten. Die dazu benötigte Streckenbeeinflussungsanlage wurde am Montag von NRW-Verkehrsminister Hendrik Wüst in der Leverkusener Verkehrszentrale in Betrieb genommen. Als „besonderes Ereignis“ bezeichnete Elfriede Sauerwein-Braksiek die feierliche Inbetriebnahme der Anlage. Ironischerweise kam die Direktorin des Landesbetriebes für Straßenbau in NRW mit einigen Minuten Verspätung in der Verkehrszentrale Leverkusen an, weil sie ausgerechnet auf der A3 im Stau gestanden hatte.