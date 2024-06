Museum Freudenthaler Sensenhammer Stahl-Dino bekommt neue Flügel

Grübelnd standen die Schmiedekünstler und -techniker des Museums Freudenthaler Sensenhammer um ihr ungewöhnliches Projekt herum. Die Hände stemmten sie in Gedanken versunken in die Hüften oder kratzten nachdenklich am Kinn. Künstler Odo Rumpf hatte dem Museum und seinen Leuten einen seiner für ihn berühmten und etwa brusthohen Dinosaurier aus Stahl überlassen, wie er auch in Wiesdorf oder im Neulandpark steht. Doch freilich gaben die Schmiede dem Kunstobjekt einen eigenen Dreh.