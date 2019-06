Bürgermeister von Dormagen mischt sich ein : Städtestreit um Gewerbesteuersenkung

Der Dormagener Bürgermeister Erik Lierenfeld schickte am Wochenende einen Brief in die Stadt, in dem er dem Stadtrat dringend rät, nicht auf „Erpressungsversuche von Wirtschaftsunternehmen“ einzugehen. Foto: dpa/Oliver Berg

Leverkusen Dormagener Bürgermeister warnt Leverkusener Stadtrat deutlich vor Reduzierung des Hebesatzes.

Leverkusen ist eine finanzschwache Stadt. Die Gewerbesteuer ist eine der wichtigsten Einnahmequellen. 2018 flossen daraus 140 Millionen Euro in die Stadtkasse. Warum dann jetzt der gemeinsame Antrag auf Steuersenkung von CDU, SPD, Bürgerliste, Opladen plus, FDP und Soziale Gerechtigkeit? Die Politiker betonen: „Wollen wir agieren oder reagieren? Wir können den Entwicklungen in unserer Nachbarschaft weiter zusehen oder unser Schicksal selbst in die Hand nehmen. Wir wollen nicht zusehen.“ Auch die Fraktion der Grünen ist für eine Steuersenkung, will sich heute aber nicht festlegen. Oberbürgermeister Uwe Richrath soll erst „mit den großen Unternehmen der Stadt“ sprechen, „mit dem Ziel, ausgelagerte Unternehmensteile wieder nach Leverkusen zurückzuholen und ggfls. in Rede stehende Verlagerungen in andere Kommunen zu verhindern“. Ob sich weltweit agierende Konzerne von solchen lokalen Interessen beeinflussen lassen?