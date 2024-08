Modehaus aachener hat Verkauf in Leverkusen eingestellt Stadtteilentwickler arbeiten an Kaufhof-Belebung

Das Modehaus aachener ist in Leverkusen Geschichte. Die angeschlagene Kette, die das Erdgeschoss des Ex-Kaufhof-Gebäudes zuletzt mit Leben, sprich mit Mode, Accessoires, Haushaltswaren füllte, hat den Verkauf beendet. Unerwartet frühzeitig, denn der Mietvertrag läuft noch bis Ende des Monats. Und dann? Die Stadtteilentwicklungsgesellschaft Wiesdorf-Manfort (SWM) arbeitet an Lösungen. „Unser Ziel ist es natürlich, das Erdgeschoss schnellstmöglich wieder zu belegen“, sagt SWM-Sprecherin Katrin Rehse. Viel Vorlauf für Planungen habe es allerdings nicht gegeben. Richtig. Denn die TEH Textilhandelsgesellschaft (Modekette aachener) hatte den frischen Mietvertrag von Februar, der bis Juni 2025 laufen sollte, im späten Frühjahr gekündigt. „Der Plan, die Geschäfte des Modeunternehmens in Leverkusen zu stabilisieren, ist offensichtlich gescheitert. Der Mieter TEH Textilhandel GmbH (Modehaus aachener) und der zuständige Insolvenzverwalter haben zu Ende August 2024 die Kündigung ausgesprochen“, informierte die SWM im Juni. Damit seien die Befürchtungen, die seit der Insolvenzeröffnung über die TEH am 1. März bestanden hätten, Realität geworden, ordnete die Stadttochter ein.