Stadtrundgang „Wir für Leverkusen“ führt durch „Neukirchen“

Auch im Mai bietet „Wir für Leverkusen“ wieder spannende Stadtrundfahrten an. Am Samstag, 6. Mai, steht die von 1851 bis 1974 selbstständige Stadt Neukirchen im Mittelpunkt. Sie erhielt mit dem Eisenbahnanschluss 1881 den Namenszusatz „Bergisch“. 1881 bekam Pattscheid seinen Bahnhof, Bergisch Neukirchen 1901, Grund den Bedarfshaltepunkt 1954. Die Epoche des „Balkan-Express‘“ endete 1991. Neukirchen lockte als wesentlicher Teil der „Bergischen Obstkammer“ viele Menschen aus dem Ruhrgebiet, Düsseldorf, Köln und Wuppertal an begründete die unter Denkmalschutz stehende Apfelkrautfabrik „J. H. Wirtz Söhne“ (von 1815). Der Ort glänzt mit einer hohen Dichte an Fachwerkhäusern, dem Tillmannspark (1910) neben der barocken Evangelischen Kirche von 1781. Auch die schon über 50 Jahre alte Katholische Kirche „Heilige Drei Könige“ lohnt eine Einkehr. Zu den alten Ortschaften Atzlenbach, Biesenbach, Claashäuschen, Dürfenthal, Flabbenhäuschen, Grund, Hüscheid, Imbach, Linde, Neuenkamp, Pattscheid, Romberg sowie Unter- und Oberölbach gesellen sich schicke Neubausiedlungen, die auf der Tour zu sehen sein werden. Tickets für 20 € gibt es in den Kundencentern der Wupsi im City-Point in Wiesdorf, in Opladen am Busbahnhof/Ecke Bahnhofstraße und am Betriebshof der Wupsi in der Borsigstraße. Start am 6. Mai um 13.30 Uhr am Busbahnhof Leverkusen-Opladen Bussteig H 10 und um 13.45 Uhr am Busbahnhof Leverkusen-Mitte, Sonderbussteig am Info Center DB/RRX.