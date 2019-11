"Judas Maccabäus" : Stadtkantorei glänzt mit „kurzem“ Händel-Oratorium

Leverkusen Runder und warmer Chorklang dominierte bei der Kompaktfassung von Händels "Judas Maccabäus"

Verhalten und von wohlklingender Traurigkeit getragen beginnt das Oratorium Judas Maccabäus, das Georg Friedrich Händel spontan mehr Ruhm einbrachte als sein Messias. Vielleicht weil das Werk 1747 die aktuellen Ereignisse nach dem Jakobitenaufstand in England widerspiegelte in der alten Geschichte aus biblischer Zeit etwa 150 Jahre vor Christus. Ganz sicher aber wegen der mitreißenden Musik, die zwischen Kampfappell und Siegestaumel wechselt mit wundervollen Chören und innigen Arien, die den weniger packenden Handlungsstrang vergessen lassen.

Aber die Gefühle und Emotionen, die Händels Musik so unmittelbar weckt, packen die Zuhörer direkt. Jedenfalls wenn sie so aufrichtig interpretiert, frisch und engagiert gesungen werden wie beim Herbstkonzert der Stadtkantorei in der evangelischen Christuskirche in Wiesdorf. Kantor Bertold Seitzer hatte aus dem 65 Nummern umfassenden Mammutwerk eine Kurzfassung mit 15 Stücken ohne Rezitative extrahiert, die sich vor allem auf die wunderschönen Chöre konzentrierte. Rund, warm und erstaunlich geschlossen präsentierte sich die zahlenmäßig geschrumpfte Stadtkantorei, die sich unter Seitzers Leitung deutlich weiterentwickelt hat.