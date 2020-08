Jubiläumstour : Stadtführerin erzählt aus 100 Jahren Wiesdorf

Leverkusen 1920 schloss es sich mit Bürrig zu einer Bürgermeisterei zusammen, 1921 erhielt Wiesdorf die Stadtrechte. „Stürmische Stadtentwicklung, Betoncity und nicht realisierte Projekte“ – unter diesem Motto stand jetzt eine Jubiläumsführung durch den Leverkusener Stadtteil. Veranstaltet wurde sie von der Bürgervereinigung Kolonie II & III Wiesdorf/Manfort in Kooperation mit den Gästeführern Leverkusen und Bergisches Land.

Halt machte die Gruppe unter anderem in der Christuskirche an der Dönhoffstraße: „Hier wurde ich konfirmiert, getraut, und meine Kinder wurden hier getauft“, freute sich eine Teilnehmerin, die 83-jähige Sigrid Wolff. Mittlerweile lebt sie in Alkenrath, aber an Wiesdorf habe sie gute Erinnerungen. Nur: „Alle Wohnungen, in denen ich in Wiesdorf gelebt habe, wurden mittlerweile abgerissen. Auch die Läden, in denen ich gearbeitet habe, gibt es nicht mehr.“ Als sie zuletzt ins Bayer-Kaufhaus gewechselt sei, habe sie sich gesagt: „Na, dieses Kaufhaus wird ja wohl immer bestehen bleiben. Tja, da habe ich mich wohl wieder getäuscht.“ Dass auch die Kirche sowohl im Innenraum als auch von außen nicht mehr ganz so aussieht wie in ihrer Erinnerung, das stört sie weniger. Im Gegenteil: Sie sei schon froh, dass es die Kirche im Gegensatz zu früheren Wohnungen und Arbeitsplätzen noch gibt.