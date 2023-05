Ferienspaß Stadtbibliothek Leverkusen öffnet den Sommerleseclub

Egal, ob der Sommer verregnet wird, oder bei Sonne ins Freibad lockt – in den großen Ferien finden sich viele Gelegenheiten, ein Buch zu lesen. Zum 16. Mal lädt die Stadtbibliothek Kinder, Jugendliche, Familien und alle Lesefans zum Sommerleseclub (SLC) ein. In den drei Einrichtungen der Bibliothek ermuntern viele eigens für den SLC angeschaffte Titel Besucher zum Schmökern. Und wenn das nicht schon Ansporn genug ist, gibt es als Belohnung für mindestens drei gesammelte Leselogbuchstempel eine Urkunde und eine Einladung zur Lese-Oskar-Verleihung mit Snack und Film im Cineplex Leverkusen am 2. September.