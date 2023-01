Für Notfälle in Leverkusen Stadt unterschreibt Telenotarzt-Vertrag

Die Stadt hat just eine Vereinbarung zum Telenotarztsystem Bergisches Land unterzeichnet, ein Projekt des Ennepe-Ruhr-Kreises, des Kreises Mettmann und der Städte Leverkusen, Remscheid, Solingen und Wuppertal. Das Telenotarztsystem gibt es bereits in verschiedenen Gebieten in Deutschland. „Dabei hat sich gezeigt, dass es sich um eine leistungsfähige Ergänzung des bestehenden Rettungssystems handelt“, teilt die Stadt mit. Denn nicht immer stehen überall ausreichend Notärzte zur Verfügung. Hermann Greven, Leiter der Leverkusener Feuerwehr, der den Oberbürgermeister beim Unterzeichnungstermin am vergangenen Dienstag vertrat, weiß das nur zu gut.