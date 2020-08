Ehrenamt : Stadt sucht für 13. September noch Wahlhelfer

Stimmabgabe Foto: dpa/Peter Endig

Leverkusen Freiwillige erhalten 50 Euro „Erfrischungsgeld“, in Briefwahllokalen 40 Euro. Sorgen wegen der Corona-Pandemie müssten sich weder die Wähler noch die Wahlhelfer machen, versichert die Stadt Leverkusen.

Rund dreieinhalb Wochen vor der Kommunalwahl am 13. September hält die Stadt Leverkusen noch Ausschau nach Wahlhelfern. „Aktuell werden noch rund 210 von insgesamt über 920 benötigten Wahlhelferinnen und Wahlhelfern gesucht, die in einem der 108 Wahllokale oder 26 Briefwahllokale der Stadt eingesetzt werden“, teilte die Stadtverwaltung kürzlich mit. Ortswünsche würden, wenn möglich, erfüllt.

Für den ehrenamtlichen Einsatz zahlt die Stadt den Wahlhelfern ein sogenanntes Erfrischungsgeld in Höhe von 50 Euro. In den Briefwahllokalen beläuft es sich auf 40 Euro. Interessierte Bürger, die sich als Wahlhelfer zur Verfügung stellen möchten, können sich im Bürgerbüro melden; per Mail an 360-wahlen@stadt.leverkusen.de oder telefonisch unter 0214 406-3395. Eine Anmeldung ist auch online möglich über die städtische Homepage. Hier sind zudem weitere Informationen zum Thema zu finden: https://www.leverkusen.de/rathaus-service/politik/wahlen/wahlhelfer-gesucht.php.

Sorgen wegen der Corona-Pandemie müssten sich weder die Wähler noch die Wahlhelfer machen, versichert die Stadt. Das Wahlbüro habe In Abstimmung mit dem Gesundheitsamt und entsprechend den Empfehlungen des Landeswahlleiters in Düsseldorf ein Hygienekonzept erarbeitet. Darin sind unter anderem folgende Hygienemaßnahmen in den Wahllokalen vorgesehen: Für die Wahlhelfer wird ein Mund-Nase-Schutz bereitgestellt. Ebenso werden Einweghandschuhe und Desinfektionstücher bereit gehalten. Das Wahllokal darf auch von den Wahlberechtigten nur mit einem entsprechenden Schutz betreten werden.

Bei der Auswahl und der Möblierung der Wahlräume wurden laut Stadt Abstandflächen einberechnet, um untereinander und zu den Wahlberechtigten ausreichend Abstand – mindestens 1,50 Meter – einhalten zu können. Die Räume müssen regelmäßig durchlüftet werden. Zudem werden Laufwege markiert und bei Bedarf Absperrbänder eingesetzt. Stark genutzte Flächen werden regelmäßig gereinigt und desinfiziert.

Gewählt werden am 13. September der Stadtrat, die Bezirksvertretungen sowie der Oberbürgermeister und der Integrationsrat. Wer den Gang ins Wahllokal wegen der Pandemie scheut oder es aus anderen Gründen nicht persönlich aufsuchen kann, hat die Möglichkeit der Briefwahl. Der Trend zur Briefwahl hat nach Angaben der Stadt in den vergangenen Jahren stetig zugenommen. Beim letzten Urnengang, der Europawahl im Mai 2019, gingen in Leverkusen rund 22.000 Briefwahlanträge ein. „Aufgrund der Corona-Pandemie ist davon auszugehen, dass nochmals deutlich mehr Anträge auf Briefwahl gestellt werden“, so die Stadt. Aus diesem Grund sei die Anzahl der Mitarbeiter im Briefwahlbüro erhöht worden, auf aktuell 18.

Die Wahlbenachrichtigungen gehen in diesen Tagen raus. Sie enthalten auch die Information, in welchem Wahlbüro der jeweilige Adressat am 13. September wählen kann. Mit der Wahlbenachrichtigung können auch die Unterlagen für die Briefwahl angefordert werden.

(gut)