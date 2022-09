Neue Energiesparmaßnahmen in Leverkusen : Stadt stellt Warmwasser in Sporthallen-Duschen ab

Nur noch Kaltwasser: Ab Mitte Oktober wird es ungemütlich unter der Brause in städtischen Turnhallen Foto: dpa/Thanassis Stavrakis

Leverkusen Die Arbeitsgruppe Gasmangellage von Stadt und Partnern dreht am Warmwasserhahn: In 50 städtischen Sporthallen kann nach den Herbstferien nur noch mit kaltem Wasser geduscht werden. Neben dem Schulsport sind auch 60 Vereine betroffen. Änderungen gibt es auch in Schwimmbädern und in der Sauna.

Kalte Dusche nach dem Sport: Die Stadt schaltet ab Ende der Herbstferien Mitte Oktober in den 50 städtischen Sporthallen das Warmwasser für die Duschen ab. Dies gehört zum Maßnahmenkatalog, den die AG Gasmangellage, in der die Stadt und Vertreter der EVL und anderer Partner vertreten sind, derzeit erarbeitet, um den Energieverbrauch für die kommenden Herbst- und Wintermonate zu senken. In den Schwimmbädern bleiben die Duschne warm – aus Hygienegründen. Vom Kaltduschen betroffen sind neben dem Schulsport auch rund 60 Vereine. Sowohl die Schulen als auch die Vereine seien nun informiert worden, sagt Stadtsprecheirn Ariane Czerwon.

Auch, wer eine städtische Toliette oder aus einem anderen Grund ein Handwaschbecken in öffentlichen Gebäuden nutzt, kann nur kaltes Wasser erwarten. Das sehe die Energiesparverordnung des Bundes vor.

Zudem gibt es für Schwimmbad- und Saunanutzer einige Änderungen: Der Sportpark Leverkusen hatte schon im Juli die Temperaturen in den Bädern leicht abgesenkt und die Öffnungszeiten der Park-Sauna reduziert. Ab dem 24. September gilt nun dies:

• Die Wassertemperaturen in den Becken, deren Temperaturen bereits reduziert wurden, werden um ein weiteres Grad gesenkt. Ausgenommen davon: das Kleinkindbecken und die Reha-Becken.

• Die hochtemperierten Ganzjahresaußenbecken (Solebecken und Außenbecken) im Freizeitbad CaLevornia werden in der Zeit vom 24. September bis Mai 2023 außer Betrieb genommen. „Das kleine Saunaaußenbecken wird dagegen in Betrieb gehalten, gleichwohl wird auf eine Beheizung verzichtet“, sagt Czerwon.

• Der Betrieb der Attraktionen wie Strömungskanal, Massagedüsen, Großrutsche wird vom 24. September bis Mai 2023 montags bis freitags nur noch von 14 bis 21 Uhr und am Samstag, Sonntag, Feiertagen und in den Ferien von 10 bis 21 Uhr gefahren. Bisher waren sie täglich von 9 bis 22 Uhr an.

• Die Sauna-Öffnungszeiten werden nochmal um sechs Stunden pro Woche reduziert. Czerwon: „Berücksichtigt wurden hierbei die Anregungen der Besucher.“ Die neuen Sauna-Öffnungszeiten: Mo geschlossen, Di (Damensauna), Do, Sa, So: 10-21 Uhr , Mi und Fr 12-22 Uhr.

