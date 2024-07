Millionenschweres Projekt in Leverkusen Stadt startet Sanierung der Festhalle Opladen

Der Konzertflügel zieht um. Raus aus der Festhalle Opladen, rein in Räumlichkeiten, in denen er die Zeit der Bauarbeiten unbeschadet übersteht. Die Stadt ist aktuell mit Vorbereitungen für das große Sanierungsprojekt Festhalle Opladen beschäftigt. Noch in den Sommerferien soll der eigentliche Bau starten.