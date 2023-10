Für Leverkusener, die an Straßen mit städtischen Bäumen wohnen TBL verteilen ab sofort Laubsäcke an Anwohner

Bäume, sagt Förster und Autor Peter Wohlleben, haben einen positiven Einfluss auf den Körper. Mit Moderatorin Bettina Böttinger war er zum Blutdruckmessen unterwegs. In Köln und im Wald in der Eifel. Ergebnis: In der Metropole war der Böttinger-Blutdruck hoch, im Wald wesentlich niedriger.