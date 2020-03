Stadt soll die Planung weiterführen : Sanierung Stadtpark-Realschule: 48-Mio.-Projekt

Leverkusen Grundsatzbeschluss: Stadt soll Planung von Sanierung und Erweiterung der Schule weiterführen.

Die Realschule am Stadtpark hat eine komplette Sanierung nötig. Der älteste, denkmalgeschützte Teil des Baus stammt aus den 1920er Jahren, die Ergänzungsbauten aus den 1950er und 1960er Jahren. Bester Zeitpunkt für eine Sanierung wäre, wenn die im „Glaspalast“ untergebrachte Hauptschule wieder in ihr kernsaniertes Gebäude Im Hederichsfeld zurückzieht. Dann könnten die freigewordenen Räume als Ausweichquartier für den jeweiligen Sanierungsabschnitt der Realschule genutzt werden.

So lautet der Vorschlag der Verwaltung, der bei dieser Gelegenheit eine Erweiterung von fünf auf sechs Züge am Standort vorsieht.

Die ersten Pläne seien nicht am grünen Tisch entstanden, sondern mit Vertretern der Schule (Lehrer und Eltern) abgestimmt, versicherte Dezernent Marc Adomat im Schulausschuss. Regelmäßig komme es zu Engpässen durch Rückläufer von Gymnasien nach der Erprobungsstufe. Die Theodor-Heuss-Realschule könne ebenso wie die Gesamtschule Schlebusch aus Platzgründen keine zusätzlichen Schüler aufnehmen, bisher würden die meisten an die Montanus-Realschule wechseln. Es wäre gut, am Standort Wiesdorf zusätzliche Kapazitäten zu haben. „Realschulen waren mal totgesagt unter der letzten Landesregierung, aber sie sind in Leverkusen sehr gut aufgestellt“, bekannte Adomat.