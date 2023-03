Politik in Leverkusen uneins zu Bürgerantrag Stadt soll Gehwegparken regulieren

Bremen hat es vorgemacht. Dort hatten Anwohner 2018 einen Antrag bei der Verkehrsbehörde eingereicht, „mit der Bitte, geeignete Maßnahmen gegen das Gehwegparken zu ergreifen“, berichtete ein Magazin. Ein ähnliches Vorhaben hat eine Leverkusenerin jetzt auf den Weg gebracht und ihr Anliegen im Ausschuss für Bürgereingaben und Umwelt vorgestellt. Sie plädierte dafür, „das halbseitige Gehwegparken im Stadtgebiet von Leverkusen zu überprüfen“ und eine „Liste mit Straßenzügen zu erstellen, in denen es … möglich wäre … die Gehwegparkflächen zu entfernen.“ Als Beispiel nannte sie die Rheindorfer Straße. Doch im Stadtgebiet gibt es etliche weitere – zum Beispiel auf der Schönen Aussicht in Lützenkirchen –, an denen Autos auf Gehwegen parken und Passanten nur wenig Platz an dieser Engstelle bleibt.