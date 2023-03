Lanzeitarbeitslose sollen wilden Müll in Leverkusen sammeln Stadt schickt die Reinemachtrupps los

Stadtchef und Finanzdezernent stört der Dreck in der Stadt. Das hatten Uwe Richrath und Michael Molitor kürzlich bei der Vorstellung des Stadtetats angemerkt und angekündigt, die Job Service Beschäftigungsförderung Leverkusen (JSL) in Sachen Sauberkeit in der Stadt stärker einbinden zu wollen. Nun durchläuft das entsprechende Beratungspapier die politischen Gremien. Überschrift: „Gemeinsam gegen Müll und für eine bessere Umwelt in Leverkusen“. Darunter fassen Richrath, Molitor und Baudezernentin Andrea Deppe als dritte Unterzeichnerin des Beratungspapiers dies: