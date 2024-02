Statt konzertierter Aktion soll es offenes Verfahren geben Stadt schafft Leverkusener Putztag ab

Zu Großmutters Zeiten gab es einen durchstrukturierten Wochenablauf in Sachen Haushalt: montags gerne Wäsche, donnerstags Markteinkauf, der Freitag wurde zum Putztag auserkoren. In Vor-Pandemiezeiten hatte sich diese Art Großmutterregel auch in ganz Leverkusen bewährt: Einmal im Jahr war Großreinemachen in der Stadt. Schulklassen, Vereine, Firmen, Institutionen, Kegelklubs, Stammtischrunden, Nachbarschaften trafen sich Anfang März, wurden von der Stadtverwaltung mit Handschuhen, Müllsäcken und Co. ausgestattet und verbrachten den Aktionssamstag müllsammelnd auf öffentlichen Flächen. Teils förderte da manche Truppe Erstaunliches aus Gebüsch und Gewässer zutage: eine fast komplette Küche zum Beispiel, einen leeren Spielautomaten, alte Tischdecken. Alte Tischdecken? Ist doch nichts Besonderes. In dem Fall schon. Denn darin eingewickelt war Pikantes, nämlich allerhand Sexspielzeug. Auch Fahrräder zogen die Helfer schon aus Dhünn und Wupper. Insgesamt kamen pro Aktionstag immer etliche Tonnen Müll aus diversen dreckeligen Ecken der Stadt zusammen.