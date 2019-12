Bodelschwinghstraße : Fitnessprogramm für Manforter Spielplatz

Manfort Verwaltung saniert den Treffpunkt an der Bodelschwinghstraße mit einem Aufwand von 167.000 Euro.

(RP) Viel Platz zum Spielen und Toben finden Kinder in Manfort künftig wieder auf dem Spielplatz an der Bodelschwinghstraße. Die Stadtverwaltung hat dem in die Jahre gekommenen Treffpunkt bautechnisch ein Finnessprogramm verpasst. Die Sanierungsarbeiten wurden Ende November abgeschlossen. Der Spielplatz hat eine Größe von rund 1.600 Quadratmetern und liegt zwischen der Fritz-Jacobi-Sportanlage und dem Bahnhof Schlebusch. Baudezernentin Andrea Deppe und Lothar Schmitz, Fachbereichsleiter Stadtgrün, übergaben am Mittwoch den neu hergerichteten Spielplatz offiziell seiner Bestimmung.