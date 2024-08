Schmuddelpotenzial in der Fußgängerzone Opladen TBL reinigen „Weißes Band“ nach Bedarf

Angeschmuddeltes Weißes, so verspricht die Waschmittelwerbung, lässt sich jetzt auch bei niedrigen Temperaturen in der Trommel flott wieder schön weiß kriegen. Das mag bei Textilien so sein. Bei Steinen nicht. Das „weiße Band“ in der Fußgängerzone Opladen, also die weiß gepflasterten Bereiche, die mit der Aufhübschung des Bereichs 2018 Einzug hielten, bringen einen gewissen Schmuddelfaktor mit.