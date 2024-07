Berufsfeuerwehr in Leverkusen Stadt lässt Leitstellengutachten erstellen

Leverkusen · Die Leitstelle in Wiesdorf ist erst vier Jahre alt, räumlich also vieles so gut wie neu. Überarbeitet werden muss aber nun die personelle Ausstattung.

09.07.2024 , 10:32 Uhr

Für die Leitstelle der Berufsfeuerwehr Leverkusen soll ein Gutachten über die personelle Ausstattung erstellt werden. Foto: dpa/Rolf Vennenbernd