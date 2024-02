Glücksspiel in Leverkusen Stadt nimmt 500 Geldspielautomaten unter die Lupe

Von einer Razzia lässt sich zwar nicht sprechen, von einer großangelegten Kontrolle aber schon. Der Kommunale Ordnungsdienst (KOD) und der Fachbereich Finanzen haben in den vergangenen Monaten fast alle im Stadtgebiet registrierten Geldspielgeräte, sogenannte Glücksspielautomaten, überprüft. „Die Kontrolle betraf Geldspielgeräte in Spielhallen sowie in der Gastronomie und in Gewerbebetrieben“, berichtet Stadtsprecherin Ariane Czerwon. „Im Fokus stand die Überprüfung der korrekten Entrichtung der Vergnügungssteuer und die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften zum Glücksspiel.“