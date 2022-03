Neue Standorte vorbereitet : Stadt Leverkusen hat kaum noch Kapazitäten für Flüchtlinge

Leverkusen Bei der Aufnahme von Flüchtlingen aus der Ukraine stößt die Stadt bereits jetzt an Kapazitätsgrenzen. 367 Neuankömmlinge wurden bisher in Leverkusen registriert. Laut des Sozialdezernenten werden „mehrere tausend“ weitere Flüchtlinge erwartet.

Die kurzfristig noch zur Verfügung stehende Übergangseinrichtung Merziger Straße mit rund 90 Plätzen ist voll belegt. Die Stadt versucht, ankommende Personen zügig in privaten Wohnungen unterzubringen. Doch müssten dazu noch Regelungen etwa zu Mietzahlungen getroffen werden, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt. Auch eine Unterbringung in Hotels sowie eine kurzfristige Anmietung von Wohnungen über Wohnungsgesellschaften würden nun erwogen.