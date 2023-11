Hilfe bei Krisenfällen in Leverkusen Stadt erprobt ihr Notfallkonzept KIEZ

Mit dem Hamburger Rotlichtviertel hat es nichts zu tun. In Leverkusen steht die Abkürzung KIEZ für ein Notfallkonzept, das in Krisen wie mehrtägigem Stromausfall (Blackout) oder Naturkatastrophen zum Einsatz kommt: Krisen-Informations- und Ersthilfe-Zentren. Als sich im vergangenen Jahr eine Energiekrise abgezeichnet habe, seien die Kommunen aufgefordert worden, ein Konzept für die Stadt zu erarbeiten, erklärte Bau- und Feuerwehrdezernentin Andrea Deppe am Samstag in der Wagenhalle der Freiwilligen Feuerwehr Lützenkirchen. Beteiligt seien zwar Vertreter von Feuerwehr, Polizei, DRK, Maltesern und der städtische Ordnungsdienst gewesen, aber es sei doch am „grünen Tisch kreiert.“