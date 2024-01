Sportlerwahl in Leverkusen Stadt ehrt ihre besten Sportler

„Sie ist aber nicht so groß, nur so 1,70 Meter lang und ziemlich schmal“, versuchte Ella Köhler das lachende Publikum auf der Sportlerehrung im Spiegelsaal des Schloss Morsbroich zu beschwichtigen. Sie selbst konnte sich dabei ein sympathisches Lachen jedoch nicht verkneifen. So blieb von der Gala nicht nur in Erinnerung, dass die für den TSV Bayer 04 startende Athletin mit Teamkollegin Mia Schmidt Mannschaft-Junioren-Weltmeisterin im Rhönrad-Turnen wurde, sie hat überdies ein großes Herz für Tiere.