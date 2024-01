Website soll ab Juli an den Start gehen Stadt bastelt am neuen Internetauftritt

Wer das Wort Leverkusen in eine Internetsuchmaschine eintippt, bekommt ganz oben angezeigt, was derzeit auch ganz nach oben gehört: Bundesligist Bayer 04, der in der bisherigen Saison auf der Erfolgswelle reitet. Erst ein Stück darunter wird der Link zur offiziellen städtischen Internetseite angezeigt. Wer draufklickt, findet auf der Startseite Rubrikenreiter etwa zu Rathaus, Leben in Lev und Sport, sieht aktuell ein Bild von Schloss Morsbroich, Hinweise auf Stellen und den Mängelmelder und darunter aktuelle Themen. Unübersichtlich ist das auf den ersten Blick eigentlich nicht. Dennoch überholungsbedürftig, befindet die Stadt schon seit Längerem. Und will ab Juli den städtischen Internetauftritt in frischer, neuer Gestalt freischalten.