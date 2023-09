Ortstermin für 600 fehlende Meter in Opladen Staatssekretär besichtigt Lücke im Wupperradweg

600 Meter fehlen bis zum Fahrradglück an der Wupper in Opladen. Wer von der Kastanienallee Richtung Mühlengraben will, muss entweder den Trampelpfad nehmen oder über die Bonner Straße. Bisher scheiterte der Lückenschluss daran, dass „der Weg bis zum Tierheim Leverkusen im Landschaftsschutzgebiet und entlang eines Deiches liegt“ und damit schwierige rechtliche Rahmenbedingungen verbunden seien, erinnert die Stadt. Nun kam Viktor Haase, Staatssekretär im NRW-Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr, zum Ortstermin. Er könnte Bewegung in die Sache bringen.